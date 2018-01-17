Министру безопасности Аргентины прислали бомбу с угрозами - ФОТО

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В Аргентине полиция обнаружила взрывное устройство и послание с угрозами, адресованными министру безопасности страны, сообщает Report со ссылкой на НТВ.

Коробку с устройством было найдено на одной из улиц городка Вилья-Бош, который находится в пригороде Буэнос-Айреса. В коробке находилась сделанная в кустарных условиях бомба и послание с угрозами главе министерства безопасности Аргентины Патрисии Буллрич и федеральному судье Клаудио Бонадио.

Фотографию взрывного устройства П.Буллрич разместила с своем Twitter и оставила рядом с картинкой такой комментарий: "Угроза бомбой не подорвет нашу приверженность борьбе с незаконным оборотом наркотиков, мафией и теми, кто пытается помешать работе демократических институтов".