Министром обороны Аргентины впервые с 1983 года станет военный

Новым министром обороны Аргентины станет генерал-лейтенант Карлос Альберто Прести, первый военный на этой должности с момента восстановления демократии.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба администрации президента.

"Действующий начальник Генерального штаба сухопутных войск генерал-лейтенант Карлос Альберто Прести оставит свой пост, чтобы возглавить министерство обороны", - говорится в сообщении.

Прести станет первым военным во главе министерства обороны страны с 1983 года, когда в Аргентине была восстановлена демократия после военного режима, установившегося в результате госпереворота в 1976 году.

"Тем самым закладывается традиция, которую, как мы надеемся, политический истеблишмент будет продолжать и впредь, положив конец демонизации наших офицеров", - заявили в администрации президента.

Действующий министр обороны Луис Петри покинет свой пост в связи с тем, что он был избран депутатом и с 10 декабря должен приступить к своим обязанностям. По этой же причине в отставку уйдет министр безопасности Патрисия Буллрич, которая была избрана сенатором. Ее место займет ее заместитель Алехандра Монтеолива.