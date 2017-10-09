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    Министр здравоохранения Туниса скончался во время благотворительного марафона

    Забег, целью которого был сбор средств на строительство онкологического центра для детей, должен был состояться в курортном городе Набуль© AFP

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Глава министерства здравоохранения Туниса Слим Чакер в результате инфаркта скоропостижно скончался во время участия в благотворительном марафоне, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

    Забег, целью которого был сбор средств на строительство онкологического центра для детей, должен был состояться в курортном городе Набуль на северо-востоке страны.

    56-летний Чакер пробежал около пятисот метров дистанции, после чего почувствовал себя плохо. Министра экстренно отправили в военный госпиталь, где он и скончался.

    Бывший банкир Чакер был назначен министром здравоохранения Туниса в августе 2017 года. 

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