​Министр юстиции США может уйти в отставку из-за Трампа

Министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр рассматривает возможность ухода в отставку из-за касающихся минюста публикаций американского лидера Дональда Трампа в Twitter.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в окружении министра.

По их данным, Барр в разговоре с близкими к Трампу людьми подчеркивал, что рассматривает возможность отставки из-за твитов последнего о расследованиях Минюста. Как полагают в вашингтонской администрации, министр делился своей позицией в надежде, что глава Белого дома поймет необходимость прекратить публично оценивать текущие уголовные расследования министерства. "У него есть свои границы", - отметил источник издания.

Во вторник Трамп согласился с тем, что его публикации в Twitter усложняют работу Барра. При этом американский президент вновь подчеркнул, что он полностью доверяет министру.