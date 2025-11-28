Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Министр обороны Румынии подал в отставку из‑за скандала с образованием

    • 28 ноября, 2025
    • 15:09
    Министр обороны Румынии Йонуц Моштяну официально объявил о своей отставке в после скандала, связанного с недостоверной информацией в его резюме о полученном образовании.

    Как передает Report со ссылкой на Digi24, об этом он написал в соцсетях.

    "Сегодня я подал заявление об отставке с должности министра национальной обороны. Я обсудил это с президентом, премьер-министром, председателем партии и некоторыми коллегами из Союза республиканцев, и благодарю их за поддержку и доверие",- написал он.

    Он также отметил, что "Румыния и Европа подвергаются нападению со стороны России" и что "национальная безопасность должна быть защищена любой ценой".

    "Я не хочу, чтобы обсуждение моего образования и ошибок, которые я совершил много лет назад, отвлекали тех, кто сейчас руководит страной от их нелегкой миссии", - отметил он.

