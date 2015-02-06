Министр обороны: Роль Турции в усилении НАТО определится к июню

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Роль Турции в объявленных накануне мерах по усилению НАТО станет ясна в июне. Как сообщает Report, об этом заявил в пятницу министр обороны Турции Исмет Йылмаз.

"Вклад Турции (в усиление НАТО - ред.) будет известен к июню", - сказал Йылмаз в интервью агентству Anadolu. Он добавил, что пока не определены доли финансовых затрат со стороны НАТО и отдельных стран, на территории которых будет размещены новые подразделения.

По словам министра, новые структуры альянса направлены на укрепление обороны, поэтому он не видит причин для беспокойства России по этому поводу. Страны Балтии и Восточной Европы видят в России угрозу, исходя из "прошлого опыта", поэтому обратились в этой связи за помощью в НАТО, отметил Йылмаз.

Он добавил, что такое понимание является "односторонним", поэтому по мнению многих стран, в том числе Турции, нецелесообразно создавать региональные структуры альянса, основанные на таких угрозах.