Министр обороны Канады объявила о передаче Украине 200 бронеавтомобилей

Канада передаст Украине 200 бронетранспортеров Senator. Эта помощь оценивается в более чем 90 млн долларов.

Канада передаст Украине 200 бронетранспортеров Senator. Эта помощь оценивается в более чем 90 млн долларов.

Как передает Report, об этом заявила министр обороны Канады Анита Ананд.

По ее словам, военная техника будет предоставлена в рамках дополнительного пакета помощи Украине в 500 млн долларов.

Сообщается, что во время недавнего визита в Киев канадский министр встретилась со своим коллегой Алексеем Резниковым. Стороны обсудили, как Канада может продолжать удовлетворять насущные оборонные потребности Украины. Резников высоко оценил военную помощь Канады на сумму более 1 млрд долларов, предоставленную Украине с февраля 2022 года.

"Эта помощь включает в себя национальную передовую зенитно-ракетную систему (NASAMS) с соответствующими боеприпасами, 39 боевых бронированных машин поддержки, противотанковое оружие, гаубицы M777 и связанные с ними боеприпасы и многое другое", - сообщает правительство Канады.