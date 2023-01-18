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Министр обороны Канады объявила о передаче Украине 200 бронеавтомобилей

Министр обороны Канады объявила о передаче Украине 200 бронеавтомобилей Канада передаст Украине 200 бронетранспортеров Senator. Эта помощь оценивается в более чем 90 млн долларов.
Другие страны
18 января 2023 г. 17:22
Министр обороны Канады объявила о передаче Украине 200 бронеавтомобилей

Канада передаст Украине 200 бронетранспортеров Senator. Эта помощь оценивается в более чем 90 млн долларов.

Как передает Report, об этом заявила министр обороны Канады Анита Ананд.

По ее словам, военная техника будет предоставлена в рамках дополнительного пакета помощи Украине в 500 млн долларов.

Сообщается, что во время недавнего визита в Киев канадский министр встретилась со своим коллегой Алексеем Резниковым. Стороны обсудили, как Канада может продолжать удовлетворять насущные оборонные потребности Украины. Резников высоко оценил военную помощь Канады на сумму более 1 млрд долларов, предоставленную Украине с февраля 2022 года.

"Эта помощь включает в себя национальную передовую зенитно-ракетную систему (NASAMS) с соответствующими боеприпасами, 39 боевых бронированных машин поддержки, противотанковое оружие, гаубицы M777 и связанные с ними боеприпасы и многое другое", - сообщает правительство Канады.

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