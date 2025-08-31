    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Си Цзиньпин Китай

    Министр обороны Израиля заявил о ликвидации пресс-секретаря военного крыла ХАМАС

    • 31 августа, 2025
    • 18:13
    Министр обороны Израиля заявил о ликвидации пресс-секретаря военного крыла ХАМАС

    Израильские военные ликвидировали в секторе Газа официального представителя военного крыла радикального палестинского движения ХАМАС Абу Убейду.

    Как передает Report, это подтвердил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.

    "Пресс-секретарь террористов ХАМАС Абу Убейда был ликвидирован в Газе и отправлен на встречу со всеми ликвидированными членами оси зла из Ирана, Газы, Ливана и Йемена на дне ада", - написал Кац в соцсети X.

    Он дал высокую оценку действиям израильских военных и обещал продолжить устранять лидеров ХАМАС. "Скоро, по мере интенсификации кампании в Газе, еще больше его (Абу Убейды - ред.) преступных сообщников из ХАМАС присоединятся к нему там", - утверждал Кац.

    Ранее 31 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил на еженедельном заседании кабмина о проведении операции по устранению Абу Убейды, но отметил, что на тот момент факт его ликвидации еще не был подтвержден. 

    Лента новостей