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Министр обороны Израиля: Половина командиров "Хезболлы" ликвидированы

Министр обороны Израиля: Половина командиров "Хезболлы" ликвидированы Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что половина командиров "Хезболлы" в южном Ливане были ликвидированы израильскими военными.
Другие страны
24 апреля 2024 г. 17:22
Министр обороны Израиля: Половина командиров Хезболлы ликвидированы

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что половина командиров "Хезболлы" в южном Ливане были ликвидированы израильскими военными.

Как передает Report, об этом пишет The Times of İsrael.

"Половина командиров "Хезболлы" в южном Ливане была ликвидирована... а другая половина скрывается или покидает южный Ливан в результате операций ЦАХАЛ", - сказал Гэллант.

По его словам, главная цель Израиля - вернуть десятки тысяч перемещенных израильтян в их дома на фоне ежедневных атак "Хезболлы".

"Мы рассматриваем ряд альтернативных вариантов для решения этого вопроса, и предстоящий период будет решающим", - отметил он.

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Версия на английском языке Israel's Defense Minister: ‘Half of Hezbollah's commanders have been killed’
Версия на азербайджанском языке İsrailin müdafiə naziri: "Hizbullah" komandirlərinin yarısı öldürülüb

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