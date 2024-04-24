Министр обороны Израиля: Половина командиров "Хезболлы" ликвидированы

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что половина командиров "Хезболлы" в южном Ливане были ликвидированы израильскими военными.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что половина командиров "Хезболлы" в южном Ливане были ликвидированы израильскими военными.

Как передает Report, об этом пишет The Times of İsrael.

"Половина командиров "Хезболлы" в южном Ливане была ликвидирована... а другая половина скрывается или покидает южный Ливан в результате операций ЦАХАЛ", - сказал Гэллант.

По его словам, главная цель Израиля - вернуть десятки тысяч перемещенных израильтян в их дома на фоне ежедневных атак "Хезболлы".

"Мы рассматриваем ряд альтернативных вариантов для решения этого вопроса, и предстоящий период будет решающим", - отметил он.