Министр обороны Франции объявил о своей отставке

Министр вооруженных сил и по делам ветеранов Франции Брюно Лё Мэр сообщил о решении немедленно покинуть правительство, передав свои обязанности премьер-министру.

Как передает Report, об этом он заявил в соцсети Х.

По его словам, вступление в правительство было продиктовано исключительно чувством долга в условиях серьезной геополитической ситуации, с целью служить Франции и французам.

Лё Мэр отметил, что его решение вызвало у некоторых непонятные, ложные и несоразмерные реакции, подчеркнув, что никакая индивидуальная ситуация не должна блокировать нормальное функционирование страны и ее институтов.

"В этих условиях я заявил президенту республики о желании немедленно покинуть правительство и передать свои обязанности министра вооруженных сил премьер-министру. Президент республики принял мою отставку. Я надеюсь, что это решение позволит возобновить обсуждения по формированию нового правительства, в котором нуждается Франция", - написал он.