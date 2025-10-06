Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Министр обороны Франции объявил о своей отставке

    Другие страны
    • 06 октября, 2025
    • 20:53
    Министр вооруженных сил и по делам ветеранов Франции Брюно Лё Мэр сообщил о решении немедленно покинуть правительство, передав свои обязанности премьер-министру.

    Как передает Report, об этом он заявил в соцсети Х.

    По его словам, вступление в правительство было продиктовано исключительно чувством долга в условиях серьезной геополитической ситуации, с целью служить Франции и французам.

    Лё Мэр отметил, что его решение вызвало у некоторых непонятные, ложные и несоразмерные реакции, подчеркнув, что никакая индивидуальная ситуация не должна блокировать нормальное функционирование страны и ее институтов.

    "В этих условиях я заявил президенту республики о желании немедленно покинуть правительство и передать свои обязанности министра вооруженных сил премьер-министру. Президент республики принял мою отставку. Я надеюсь, что это решение позволит возобновить обсуждения по формированию нового правительства, в котором нуждается Франция", - написал он.

