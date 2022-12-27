Министр обороны: Австрия готовится к возможному блэкауту

Правительство Австрии интенсивно готовится к возможному блэкауту в связи с дефицитом энергоносителей и ростом цен на них.

Правительство Австрии интенсивно готовится к возможному блэкауту в связи с дефицитом энергоносителей и ростом цен на них.

Как передает Report со ссылкой на Welt, об этом заявила министр обороны Австрии Клаудия Таннер.

"Вероятность отключения электроэнергии в некоторых частях Европейского Союза в ближайшем будущем очень высока. Вопрос не в том, придет ли блэкаут, а в том, когда он придет. Риск широкомасштабного отключения электроэнергии снова значительно увеличился в результате войны в Украине", - отметила министр обороны.

"Мы должны подготовиться к отключениям электроэнергии в Австрии и всей объединенной Европе", - подчеркнула Таннер.