О нас

Министр обороны: Австрия готовится к возможному блэкауту

Министр обороны: Австрия готовится к возможному блэкауту Правительство Австрии интенсивно готовится к возможному блэкауту в связи с дефицитом энергоносителей и ростом цен на них.
Другие страны
27 декабря 2022 г. 20:24
Министр обороны: Австрия готовится к возможному блэкауту

Правительство Австрии интенсивно готовится к возможному блэкауту в связи с дефицитом энергоносителей и ростом цен на них.

Как передает Report со ссылкой на Welt, об этом заявила министр обороны Австрии Клаудия Таннер.

"Вероятность отключения электроэнергии в некоторых частях Европейского Союза в ближайшем будущем очень высока. Вопрос не в том, придет ли блэкаут, а в том, когда он придет. Риск широкомасштабного отключения электроэнергии снова значительно увеличился в результате войны в Украине", - отметила министр обороны.

"Мы должны подготовиться к отключениям электроэнергии в Австрии и всей объединенной Европе", - подчеркнула Таннер.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Avstriya müdafiə naziri: “Mümkün bləkauta hazırlaşırıq”

Другие новости из категории

В Южном Судане в межобщинных столкновениях погибли более 50 человек
В Южном Судане в межобщинных столкновениях погибли более 50 человек
27 декабря 2022 г. 20:40
Зеленский обсудил с премьером Италии передачу Украине систем ПВО
Зеленский обсудил с премьером Италии передачу Украине систем ПВО
27 декабря 2022 г. 20:32
Число погибших в результате наводнений на Филиппинах достигло 17
Число погибших в результате наводнений на Филиппинах достигло 17
27 декабря 2022 г. 20:10
Европейский союз с февраля отправил Украине более 77 тыс. тонн помощи
Европейский союз с февраля отправил Украине более 77 тыс. тонн помощи
27 декабря 2022 г. 19:34
На севере Ирака произошел пожар на НПЗ
На севере Ирака произошел пожар на НПЗ
27 декабря 2022 г. 18:42
Швеция выделила Украине новый миллионный транш
Швеция выделила Украине новый миллионный транш
27 декабря 2022 г. 18:30
В Грузии планируют выпустить первый БПЛА через несколько месяцев
В Грузии планируют выпустить первый БПЛА через несколько месяцев
27 декабря 2022 г. 16:49
В США запретили пользоваться TikTok в госучреждениях
В США запретили пользоваться TikTok в госучреждениях
27 декабря 2022 г. 16:42
В Бундестаге призвали создать долгосрочную стратегию помощи Украине
В Бундестаге призвали создать долгосрочную стратегию помощи Украине
27 декабря 2022 г. 15:00
Тайвань увеличивает срок обязательной военной службы
Тайвань увеличивает срок обязательной военной службы
27 декабря 2022 г. 13:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi