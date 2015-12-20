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    ​Министр нефти Ирака: "Нет причин сомневаться в том, что цены на нефть начнут подъем"

    По его словам, нет необходимости быть пессимистичными по поводу уровня цен

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Министр нефти Ирака Адиль Абд аль-Махди заявил, что цены на сырую нефть начнут расти и поднимутся с текущего «низкого уровня».

    Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

    «Нет причин сомневаться в том, что цены на нефть начнут подъем. Их текущий уровень слишком низкий, и это, конечно, влияет на нефтедобывающие компании. Однако я думаю, что экономические факторы и фундаментальные показатели все еще достаточно сильны», — сказал он.

    По его словам, нет необходимости быть пессимистичными по поводу уровня цен.

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