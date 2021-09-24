Министр иностранных дел Венгрии: Миру угрожает новая холодная война

Нынешнее состояние международных отношений может вернуть человечество к состоянию холодной войны.

Нынешнее состояние международных отношений может вернуть человечество к состоянию холодной войны.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, такое мнение выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Глава венгерского МИД отметил, что пандемия вместе с большим количеством проблем принесла также одно потенциально позитивное изменение - страны стали более зависимы друг от друга. "Мы живем в мире взаимозависимости, поэтому у нас была надежда, что, учитывая это, сотрудничество между Востоком и Западом будет больше основано на уважении. К сожалению, я вижу не это, а формирующуюся угрозу новой холодной войны", - сказал он.

Министр подчеркнул, что, несмотря на возрастающие объемы торговли между такими странами как Китай и США, конфронтация между ними нарастает. "Международное сотрудничество или дипломатия не привели к шагам в направлении подхода на основе уважения. Это проблема, которая, я опасаюсь, принесет в будущем несколько вызовов для мирового сообщества", - констатировал Сийярто.