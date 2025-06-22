Джонатан Рейнолдс: Британия была уведомлена об ударах США по Ирану

Великобритания не принимала участия в ночных ударах США по Ирану, однако была уведомлена Вашингтоном о предстоящей атаке.

Великобритания не принимала участия в ночных ударах США по Ирану, однако была уведомлена Вашингтоном о предстоящей атаке.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала Sky News заявил министр по делам бизнеса и торговли Соединенного Королевства Джонатан Рейнолдс.

"Я хочу заверить, что Великобритания не была вовлечена в эти атаки", - сообщил чиновник. Он добавил, что Вашингтон не обращался с запросом на использование совместной британо-американской военной базы Диего-Гарсия на одноименном острове в центре Индийского океана или баз королевских ВВС на Кипре.

Относительно уведомления со стороны Вашингтона о предстоящих ударах Рейнолдс сообщил: "Я не могу вам точно сказать, когда мы узнали, но, как вы можете ожидать, мы были проинформированы".

Министр также заверил, что вывозные рейсы для эвакуации британцев из региона должны быть организованы "в течение часов, а не дней".