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Минимум 17 человек погибли в ДТП с автобусом на востоке Бразилии

Минимум 17 человек погибли в ДТП с автобусом на востоке Бразилии По крайней мере 17 человек погибли и около 30 получили травмы в результате падения автобуса с горной дороги на востоке Бразилии.
Другие страны
25 ноября 2024 г. 06:20
Минимум 17 человек погибли в ДТП с автобусом на востоке Бразилии

По крайней мере 17 человек погибли и около 30 получили травмы в результате падения автобуса с горной дороги на востоке Бразилии.

Как передает Report, об этом сообщил местный портал G1.

Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Серра-да-Баррига, расположенного в муниципалитете Униан-дус-Палмарис штата Алагоас. Как сообщает портал, в автобусе находились 40 человек. Авария произошла из-за технической неисправности транспортного средства, в результате чего водитель потерял управление.

Первоначально власти штата Алагоас сообщили о гибели 23 человек, однако затем скорректировали это число до 17.

Власти муниципалитета Униан-дус-Палмарис мобилизовали все средства для помощи пострадавшим, пишет G1. Министр расового равенства Бразилии Аниэли Франку выразила соболезнования родственникам погибших.

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