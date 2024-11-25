Минимум 17 человек погибли в ДТП с автобусом на востоке Бразилии

По крайней мере 17 человек погибли и около 30 получили травмы в результате падения автобуса с горной дороги на востоке Бразилии.

По крайней мере 17 человек погибли и около 30 получили травмы в результате падения автобуса с горной дороги на востоке Бразилии.

Как передает Report , об этом сообщил местный портал G1.

Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Серра-да-Баррига, расположенного в муниципалитете Униан-дус-Палмарис штата Алагоас. Как сообщает портал, в автобусе находились 40 человек. Авария произошла из-за технической неисправности транспортного средства, в результате чего водитель потерял управление.

Первоначально власти штата Алагоас сообщили о гибели 23 человек, однако затем скорректировали это число до 17.

Власти муниципалитета Униан-дус-Палмарис мобилизовали все средства для помощи пострадавшим, пишет G1. Министр расового равенства Бразилии Аниэли Франку выразила соболезнования родственникам погибших.