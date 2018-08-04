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    Минимум 14 человек погибли в ДТП с автобусом в Пакистане

    Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере 14 человек погибли, еще 34 получили ранения в результате ДТП на севере Пакистана в округе Кохат.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в субботу газета Dawn со ссылкой на полицию.

    По информации газеты, водитель рейсового автобуса, в котором находились погибшие, столкнулся с нефтевозом. Оба транспортных средства опрокинулись в результате столкновения.

    Причина аварии пока неизвестна. Вскоре после инцидента все пострадавшие были доставлены в близлежащие медучреждения. Состояние многих пострадавших оценивается как критическое.

    Власти ведут расследование случившегося.

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