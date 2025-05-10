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Минфин США подтвердил, что страну может ждать дефолт к августу

Минфин США подтвердил, что страну может ждать дефолт к августу Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом по своему госдолгу уже к августу, если американский Конгресс не повысит потолок задолженности.
Другие страны
10 мая 2025 г. 02:44
Минфин США подтвердил, что страну может ждать дефолт к августу

Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом по своему госдолгу уже к августу, если американский Конгресс не повысит потолок задолженности.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в опубликованном письме министра финансов США Скотта Бессента лидерам законодательного органа.

По его словам, "существует обоснованная вероятность" того, что денежные средства правительства "будут исчерпаны в августе, пока Конгресс будет находиться на каникулах", министр призвал законодателей увеличить или приостановить действие лимита долга к середине июля "для сохранения полноты доверия и авторитета Соединенных Штатов". Речь идет о том, что к августу у страны, скорее всего, закончатся деньги для оплаты счетов по задолженности, превышающей $36,2 трлн.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ avqust ayına qədər defoltla üzləşə bilər

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