Минфин США подтвердил, что страну может ждать дефолт к августу

Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом по своему госдолгу уже к августу, если американский Конгресс не повысит потолок задолженности.
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По его словам, "существует обоснованная вероятность" того, что денежные средства правительства "будут исчерпаны в августе, пока Конгресс будет находиться на каникулах", министр призвал законодателей увеличить или приостановить действие лимита долга к середине июля "для сохранения полноты доверия и авторитета Соединенных Штатов". Речь идет о том, что к августу у страны, скорее всего, закончатся деньги для оплаты счетов по задолженности, превышающей $36,2 трлн.