​Минфин Беларуси рассчитывает привлечь в бюджет около 5 трлн. белорусских рублей

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Принятые правительством Беларуси и Нацбанком решения по недопущению развития негативных тенденций на финансовом рынке будут действовать до 1 февраля 2015 года. За это время в бюджет может поступить около 5 трлн белорусских рублей от налога на покупку валюты на бирже, сообщил первый заместитель министра финансов республики Максим Ермолович.

"Решения будут носить временный характер, в первую очередь на Белорусской валютно-фондовой бирже, до 1 февраля. Это около 20 дней биржевых торгов, и с учетом спроса и предложения валюты доходы будут составлять около 5 трлн. рублей", - считает он.

Как уточнил Ермолович, "сегодня эти доходы в бюджете не учтены".

Стабилизация валютного фонда

Девальвация национальных валют партнеров Беларуси по Евразийскому экономическому союзу - России и Казахстана привела к падению белорусского экспорта, росту импорта и дефициту валюты, также сообщил в эфире телеканала "Беларусь 1" премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович.

"Наши граждане вывезли в Россию около 320 млн. долларов и завезли сюда автомобили. Это породило спрос на валюту, в отдельные дни объемы продажи валюты составляли 90-97 млн .долларов", - отметил глава правительства.

В этой связи, по его словам, правительству и Национальному банку Беларуси пришлось предпринять нестандартные меры по стабилизации валютного и финансового рынка страны. "Стандартная девальвация национальной валюты не дала бы эффекта, и все вернулось бы на свои места", - сказал Мясникович, объяснив необходимость введения 30% сбора на покупку валюты, сообщает Report со ссылкой на ТААС.

По словам премьера, сегодня "зарплата остается в рамках предусмотренных расчетов, вклады защищены, энергетика защищена". При этом он подчеркнул, что роста потребительских цен и "инфляционных войн не будет". "А кто захочет погреть руки, дадим по рукам", - предупредил глава правительства Беларуси.