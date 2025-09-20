Милей планирует встретиться с Трампом в Нью-Йорке
Другие страны
- 20 сентября, 2025
- 22:47
Президент Аргентины Хавьер Милей планирует провести двустороннюю встречу с американским коллегой Дональдом Трампом в рамках поездки в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генассамблеи ООН.
Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель администрации лидера южноамериканской страны Мануэль Адорни.
"В следующий вторник президент Хавьер Милей проведет двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке", - написал он в соцсети X.
Ранее президент Аргентины сообщил, что его правительство обсуждает с властями США возможность предоставления финансовой помощи для погашения задолженностей.
