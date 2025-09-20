Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    Милей планирует встретиться с Трампом в Нью-Йорке

    Другие страны
    • 20 сентября, 2025
    • 22:47
    Милей планирует встретиться с Трампом в Нью-Йорке

    Президент Аргентины Хавьер Милей планирует провести двустороннюю встречу с американским коллегой Дональдом Трампом в рамках поездки в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генассамблеи ООН.

    Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель администрации лидера южноамериканской страны Мануэль Адорни.

    "В следующий вторник президент Хавьер Милей проведет двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке", - написал он в соцсети X.

    Ранее президент Аргентины сообщил, что его правительство обсуждает с властями США возможность предоставления финансовой помощи для погашения задолженностей.

    Хавьер Милей Аргентина США Дональд Трамп

    Последние новости

    00:08

    Пашинян переизбран председателем правления партии "Гражданский договор"

    Другие
    23:44

    СМИ: Член "Хезболлах" убит при атаке израильского дрона на юге Ливана

    Другие
    23:28

    СМИ: NASA для АЭС на Луне нужен модуль, способный нести 15 тонн полезной нагрузки

    ИКТ
    23:15
    Фото

    Азербайджанский борец греко-римского стиля стал чемпионом мира

    Индивидуальные
    23:05

    В ЕС расследуют причины нарушения работы европейских аэропортов

    Другие страны
    22:50

    "Манчестер Юнайтед" обыграл "Челси" в матче АПЛ

    Футбол
    22:47

    Милей планирует встретиться с Трампом в Нью-Йорке

    Другие страны
    22:39
    Фото

    В Балакяне продолжаются профилактические работы по предотвращению паводков в горных реках

    Инфраструктура
    22:32

    Иран принял решение о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

    В регионе
    Лента новостей