Милей планирует встретиться с Трампом в Нью-Йорке

Президент Аргентины Хавьер Милей планирует провести двустороннюю встречу с американским коллегой Дональдом Трампом в рамках поездки в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель администрации лидера южноамериканской страны Мануэль Адорни.

"В следующий вторник президент Хавьер Милей проведет двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке", - написал он в соцсети X.

Ранее президент Аргентины сообщил, что его правительство обсуждает с властями США возможность предоставления финансовой помощи для погашения задолженностей.