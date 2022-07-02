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Мигранты в Сербии на границе с Венгрией устроили перестрелку

Мигранты в Сербии на границе с Венгрией устроили перестрелку Один человек скончался, еще семеро попали в больницу с ранениями в результате перестрелки между мигрантами на окраине сербского города Суботица близ границы с Венгрией.
Другие страны
2 июля 2022 г. 18:15
Мигранты в Сербии на границе с Венгрией устроили перестрелку

Один человек скончался, еще семеро попали в больницу с ранениями в результате перестрелки между мигрантами на окраине сербского города Суботица близ границы с Венгрией.

Как передает Report об этом сообщает сербский телеканал РТС.

По его данным, среди пострадавших - 16-летняя девушка, жизнь которой находится в опасности.

Согласно первоначальным данным, перестрелка, вероятно, возникла из-за спора о том, кто будет заниматься незаконной перевозкой мигрантов.

Место происшествия блокировано, туда прибыли усиленные подразделения жандармерии, а также министр внутренних дел Александр Вулин.

Мэр Суботицы Стеван Бакич заверил местных жителей, что им ничего не угрожает, и что он не сомневается в безопасности жителей города, отмечает РТС.

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