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    ​Мигранты в Кале зашили рты в знак протеста против сноса лагеря

    Они приняли решение зашить рты после того, как их шалаш был разрушен

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Восемь мигрантов из Ирана частично зашили рты, протестуя против сноса лагеря для беженцев во французском Кале.

    Как передает Report со ссылкой на The Mirror, по словам представителей волонтерского объединения, ставших свидетелями произошедшего, мигранты приняли решение зашить рты после того, как их шалаш был разрушен.

    Протестующие против сноса лагеря мигранты прошли по его территории с плакатами, содержащими лозунги, направленные против решения властей, в руках.

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