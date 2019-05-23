​МИД Турции опроверг информацию об ультиматуме США по поставкам С-400

Заместитель министра иностранных дел Турции Явуз Селим Кыран опроверг информацию СМИ о том, что США к концу первой недели июня требуют аннулировать закупку С-400. С соответствующим заявлением, как сообщает в четверг телеканал "А хабер", дипломат выступил в ходе визита в Вашингтон, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"На официальном уровне ничего подобного не было. В марте США обновили свое предыдущее предложение по поставкам зенитных ракетных комплексов "Пэтриот". На самом деле мы считаем, что речь шла об этом предложении", - подчеркнул Кыран.

Во вторник американский телеканал Си-эн-би-си со ссылкой на источники в Госдепартаменте сообщил, что Турции надлежит в срок чуть более двух недель окончательно определиться с вопросом закупок американских истребителей-бомбардировщиков F-35 и российских ЗРС С-400. Вашингтон требует от Анкары к концу первой недели июня аннулировать закупку С-400, в противном случае США грозит Турции негативными последствиями.