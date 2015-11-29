МИД Турции: конфискованное в Италии оружие перевозилось легально

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Перевозка партии оружия, изъятого властями Италии в Триесте в четверг, осуществлялась легально, однако компания-покупатель из Бельгии не получила необходимых документов для провоза оружия через Италию, сообщает агентство Анадолу со ссылкой на представителя министерства иностранных дел Турции Танжу Билгича.

"Перевозка (изъятого оружия) была легальным экспортом 781 ружья Winchester, произведенного в Турции, бельгийскому импортеру", — заявил Билгич.

Фура с оружием направлялась в Бельгию. Бельгийский покупатель должен был получить документы с разрешением на провоз оружия от властей тех стран, через которые пролегал маршрут автомобиля. Однако у компании не было документов, разрешающих перевозку в Италии, подчеркнул представитель МИД.

В четверг финансовая гвардия Италии совместно с таможней порта северного итальянского города Триест конфисковала более 800 единиц огнестрельного оружия из Турции. Партия направлялась из Турции в Бельгию. Оружие, в частности 781 ружье турецкого производства, было обнаружено в фуре с голландскими номерами, которой управлял гражданин Турции, напоминает Report со ссылкой на РИА Новости.