МИД Турции: Анкара будет соблюдать регулирующую судоходство через Босфор конвенцию

Bakı. 6 dekabr. REPORT.AZ/ В МИД Турции заявили, что страна будет «беспристрастно, прозрачно и исправно» применять Конвенцию Монтре, регулирующую режим судоходства в зоне черноморских проливов, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он прокомментировал звучащие в СМИ заявления, согласно которым Турция готовится к введению санкций в отношении проливов и планирует осуществлять проверки проходящих через них судов.

«Считаем важным, чтобы все заинтересованные стороны избегали попыток подорвать или использовать в своих целях существующий режим Монтре», — сказал он.

Ранее глава МИД страны заявил, что Турция считает российские экономические санкции нецелесообразными.