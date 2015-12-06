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    МИД Турции: Анкара будет соблюдать регулирующую судоходство через Босфор конвенцию

    Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

    Bakı. 6 dekabr. REPORT.AZ/ В МИД Турции заявили, что страна будет «беспристрастно, прозрачно и исправно» применять Конвенцию Монтре, регулирующую режим судоходства в зоне черноморских проливов, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

    Он прокомментировал звучащие в СМИ заявления, согласно которым Турция готовится к введению санкций в отношении проливов и планирует осуществлять проверки проходящих через них судов.

    «Считаем важным, чтобы все заинтересованные стороны избегали попыток подорвать или использовать в своих целях существующий режим Монтре», — сказал он.

    Ранее глава МИД страны заявил, что Турция считает российские экономические санкции нецелесообразными.

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