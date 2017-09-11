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    МИД: США станут врагом Сирии, если не покинут страну

    США должны вывести своих военных

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ МИД Сирии заявил, что американское военное присутствие в Сирии является "незаконным и неприемлемым", так как оно не было одобрено Дамаском.

    Как передает Report, в ведомстве уточнили, что США должны вывести своих военных, иначе армия Сирии будет рассматривать их как врагов.

    При этом в МИД отметили, что действия США приводят только к "разрушению" Сирии, что соответствует планам террористов. Ведомство уточнило, что желающим бороться с терроризмом необходимо координировать действия с властями Сирии.

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