МИД: США станут врагом Сирии, если не покинут страну

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ МИД Сирии заявил, что американское военное присутствие в Сирии является "незаконным и неприемлемым", так как оно не было одобрено Дамаском.

Как передает Report, в ведомстве уточнили, что США должны вывести своих военных, иначе армия Сирии будет рассматривать их как врагов.

При этом в МИД отметили, что действия США приводят только к "разрушению" Сирии, что соответствует планам террористов. Ведомство уточнило, что желающим бороться с терроризмом необходимо координировать действия с властями Сирии.