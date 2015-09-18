​МИД Сирии: Дамаск обратится за военной поддержкой к Москве, если возникнет необходимость

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Сирия "попросит Россию направить свои войска сражаться на стороне сирийской армии в том случае, если в этом возникнет необходимость".

Как передает Report, об этом заявил в четверг в интервью государственному телевидению вице-премьер и министр иностранных дел САР Валид Муаллем.

"Сирия, если потребуется, без колебаний обратится с такой просьбой к России", - отметил глава МИД, подчеркнув при этом, что "в настоящий момент российских войск в Сирии нет".

"С самого начала конфликта Россия оказывала нам помощь и не опоздала с ней", - сказал сирийский министр. Он признал, что твердая позиция Россия все более влияет на изменение подходов к сирийскому кризису на Западе.

"Мы будем приветствовать любое политическое урегулирование, которое поступит через российскую или иранскую дверь", - заявил Муаллем.