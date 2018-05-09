МИД России: Глубоко разочарованы решением президента США

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ "Россия глубоко разочарована решением президента США Дональда Трампа об отказе от выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД)".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"Глубоко разочарованы решением президента США Трампа отказаться в одностороннем порядке от выполнения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе и восстановить национальные американские санкции в отношении Ирана", - говорится в заявлении.

Россия также продолжит активно развивать сотрудничество с Ираном и другими участники Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

"Россия открыта к дальнейшему взаимодействию с остальными участниками СВПД и продолжит активно развивать двустороннее сотрудничество и политический диалог с Исламской Республикой Иран", - подчеркнули в министерстве.

В ведомстве также подчеркнули, что США в очередной раз действуют вопреки мнению большинства государств и исключительно в собственных узкокорыстных интересах, грубо попирая нормы международного права.

"План действий не принадлежит только США, а является достоянием всего международного сообщества, которое неоднократно подтверждало заинтересованность в его сохранении и долгосрочной устойчивой реализации в интересах укрепления международного и регионального мира и безопасности, а также режима ядерного нераспространения, - подчеркнули в министерстве. - Крайне обеспокоены, что США в очередной раз действуют вопреки мнению большинства государств и исключительно в собственных узкокорыстных и конъюнктурных интересах, грубо попирая нормы международного права".