МИД РФ призвал США перестать вмешиваться во внутренние дела России

США стоит заняться внутренними проблемами страны и перестать вмешиваться во внутренние дела других государств.

США стоит заняться внутренними проблемами страны и перестать вмешиваться во внутренние дела других государств.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении МИД РФ на странице в Facebook, являющемся реакцией на комментарии посольства США в Москве относительно незаконных акций протеста, проходящих в России в субботу.

В дипведомстве напомнили, что посольство США никак отреагировало на манифестации в Вашингтоне 6 января и попытки штурма Капитолия, а также не осудило произошедшие убийства и задержания. "Лицемерие - инструмент американской дипломатии, который стал особенно опасным в период ковид-эпидемии. Займитесь собственными проблемами и перестаньте вмешиваться во внутренние дела других государств", - указали в МИД.

В министерстве отметили, что акции протеста в США перестали быть мирными из-за действий властей, которые впоследствии назвали произошедшее нападением на демократию. Также на Смоленской площади напомнили о многочисленных нападениях американской полиции на журналистов из РФ, освещавших протесты в США в 2020 году, за которые Вашингтон не ответил.

Кроме того, в дипведомстве обратили внимание на сообщения западных СМИ о том, что на несанкционированной протестной акции в Москве в субботу якобы собралось 40 тыс. человек, назвав их фейком.

"По оценкам Reuters, в субботу в центре Москвы на акцию протеста собралось не менее 40 тыс. человек, - говорится в посте на официальной странице ведомства в Facebook в рубрике "Антифейк". - А почему сразу не 4 млн? Напомним, по опубликованным официальным данным, речь идет о 4 тыс.".