О нас
Report Georgia
Аудио новости

МИД РФ призвал США перестать вмешиваться во внутренние дела России

МИД РФ призвал США перестать вмешиваться во внутренние дела России США стоит заняться внутренними проблемами страны и перестать вмешиваться во внутренние дела других государств.
Другие страны
23 января 2021 г. 18:45
МИД РФ призвал США перестать вмешиваться во внутренние дела России

США стоит заняться внутренними проблемами страны и перестать вмешиваться во внутренние дела других государств.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении МИД РФ на странице в Facebook, являющемся реакцией на комментарии посольства США в Москве относительно незаконных акций протеста, проходящих в России в субботу.

В дипведомстве напомнили, что посольство США никак отреагировало на манифестации в Вашингтоне 6 января и попытки штурма Капитолия, а также не осудило произошедшие убийства и задержания. "Лицемерие - инструмент американской дипломатии, который стал особенно опасным в период ковид-эпидемии. Займитесь собственными проблемами и перестаньте вмешиваться во внутренние дела других государств", - указали в МИД.

В министерстве отметили, что акции протеста в США перестали быть мирными из-за действий властей, которые впоследствии назвали произошедшее нападением на демократию. Также на Смоленской площади напомнили о многочисленных нападениях американской полиции на журналистов из РФ, освещавших протесты в США в 2020 году, за которые Вашингтон не ответил.

Кроме того, в дипведомстве обратили внимание на сообщения западных СМИ о том, что на несанкционированной протестной акции в Москве в субботу якобы собралось 40 тыс. человек, назвав их фейком.

"По оценкам Reuters, в субботу в центре Москвы на акцию протеста собралось не менее 40 тыс. человек, - говорится в посте на официальной странице ведомства в Facebook в рубрике "Антифейк". - А почему сразу не 4 млн? Напомним, по опубликованным официальным данным, речь идет о 4 тыс.".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: “ABŞ daxili problemləri ilə məşğul olsun”

Новости партнеров

Другие новости из категории

Глава консерваторов Уэльса покинул свой пост
Глава консерваторов Уэльса покинул свой пост
23 января 2021 г. 17:50
Более 20 человек пострадали при сильном взрыве в секторе Газа
Более 20 человек пострадали при сильном взрыве в секторе Газа
23 января 2021 г. 16:40
В США за сутки от COVID-19 скончались 3,6 тыс. человек
В США за сутки от COVID-19 скончались 3,6 тыс. человек
23 января 2021 г. 16:02
Международный аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу
Международный аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу
23 января 2021 г. 15:04
В Индии установили рекорд по вакцинации от коронавируса
В Индии установили рекорд по вакцинации от коронавируса
23 января 2021 г. 10:59
В США разрешили смешивать разные вакцины от COVID-19
В США разрешили смешивать разные вакцины от COVID-19
23 января 2021 г. 09:52
Япония разработала новые поправки в связи с коронавирусом
Япония разработала новые поправки в связи с коронавирусом
23 января 2021 г. 09:25
Президенты США и Мексики обсудили вопросы по миграции
Президенты США и Мексики обсудили вопросы по миграции
23 января 2021 г. 09:21
Загрязнение воздуха в Пекине в 8 раз превысило норму ВОЗ
Загрязнение воздуха в Пекине в 8 раз превысило норму ВОЗ
23 января 2021 г. 09:13
Жителям Франции рекомендовали не разговаривать в транспорте
Жителям Франции рекомендовали не разговаривать в транспорте
23 января 2021 г. 08:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi