МИД: РФ надеется, что Турция окажет поддержку по противостоянию ИГ

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Россия надеется, что Турция окажет поддержку усилиям российской стороны в противостоянии "Исламскому государству", потому что эта антитеррористическая стратегия находит понимание у многих региональных стран.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Эффективность, продемонстрированная российской стороной в ходе авиаударов по базам террористов в Сирии при одновременном наступлении на них сирийской армии, доказывает, что с этим злом можно и нужно бороться. Наша антитеррористическая стратегия находит поддержку у целого ряда региональных стран. Надеемся, что соответствующую поддержку нам окажут и турецкие друзья, и мы будем вместе работать", - сказал Богданов.