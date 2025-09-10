ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор

    МИД Польши вызвал временного поверенного в делах России после инцидента с БПЛА

    Другие страны
    • 10 сентября, 2025
    • 13:10
    МИД Польши вызвал временного поверенного в делах России после инцидента с БПЛА

    МИД Польши вызвал временного поверенного в делах посольства России Андрея Ордаша после инцидента с БПЛА.

    Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

    "Меня пригласили в МИД 10 сентября в 12:00 по местному времени", – заявил дипломат агентству.

    Как известно, ночью 10 сентября Польша сообщила о нарушении своего воздушного пространства российскими БПЛА во время массированной атаки против Украины, и впервые решила сбивать их. 

    БПЛА Россия Польша российско-украинский конфликт
    Rusiyanın müvəqqəti işlər vəkili Polşa XİN-ə çağırılıb

    Последние новости

    13:24

    Rhenus Logistics рассматривает инвестиции в Средний коридор

    Инфраструктура
    13:21
    Фото

    Азербайджан и Венгрия укрепляют сотрудничество в сфере водных ресурсов

    Инфраструктура
    13:21
    Фото

    ADSEA и SOCAR Green договорились о сотрудничестве в сфере энергоэффективности

    Инфраструктура
    13:21

    МАГАТЭ и Иран договорились о мониторинге ядерных объектов

    Другие страны
    13:18

    Милли Меджлис ратифицирует ряд международных соглашений

    Милли Меджлис
    13:17

    Парламентский комитет одобрил открытие посольства Азербайджана в Бахрейне

    Милли Меджлис
    13:17

    Польский эксперт: Российские БПЛА в небе Польши могут запустить ст.4 Устава НАТО

    Другие страны
    13:12

    В Азербайджане усилят защиту от селей и паводков, восстановят кяхризы

    Инфраструктура
    13:10

    МИД Польши вызвал временного поверенного в делах России после инцидента с БПЛА

    Другие страны
    Лента новостей