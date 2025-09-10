МИД Польши вызвал временного поверенного в делах России после инцидента с БПЛА
Другие страны
- 10 сентября, 2025
- 13:10
МИД Польши вызвал временного поверенного в делах посольства России Андрея Ордаша после инцидента с БПЛА.
Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.
"Меня пригласили в МИД 10 сентября в 12:00 по местному времени", – заявил дипломат агентству.
Как известно, ночью 10 сентября Польша сообщила о нарушении своего воздушного пространства российскими БПЛА во время массированной атаки против Украины, и впервые решила сбивать их.
