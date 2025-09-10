МИД Польши вызвал временного поверенного в делах России после инцидента с БПЛА

МИД Польши вызвал временного поверенного в делах посольства России Андрея Ордаша после инцидента с БПЛА.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Меня пригласили в МИД 10 сентября в 12:00 по местному времени", – заявил дипломат агентству.

Как известно, ночью 10 сентября Польша сообщила о нарушении своего воздушного пространства российскими БПЛА во время массированной атаки против Украины, и впервые решила сбивать их.