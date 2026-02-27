МИД Пакистана: Действия против Афганистана предприняты в рамках самообороны

Министерство иностранных дел Пакистана заявило, что последние операции против террористических группировок в Афганистане были проведены в рамках реализации права страны на самооборону и с целью обеспечения безопасности своих граждан.

Как передает Report, соответствующее заявление ведомство распространило в социальных сетях.

В МИД отметили, что действия пакистанских вооруженных сил стали ответом на повторяющиеся террористические атаки группировок "Фитна-аль-Хаваридж" и "Фитна аль-Хиндустан" на территории Афганистана, а также на провокационные действия "Талибан" в ночь на 26 февраля.

"Действия Пакистана были предприняты в рамках реализации его права на самооборону и с целью обеспечения безопасности и защиты своих граждан, а также стабильности более широкого региона и за его пределами", - говорится в сообщении.

МИД подчеркнул, что любые дальнейшие провокации со стороны "Талибана" или террористических групп будут встречены "решительными и соразмерными мерами".

Согласно заявлению, Пакистан продолжал участвовать в политических и дипломатических усилиях по снижению угрозы терроризма с территории Афганистана: "При этом действия страны были неправильно истолкованы, что привело к увеличению террористических атак с афганской территории при активной поддержке и содействии режима "Талибана", а также Индии".