МИД: Нарушение границ Польши российскими беспилотниками не было случайностью

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сказал, что инцидент с российскими беспилотниками "не был случайным".

Как передает Report, об этом сообщает портал Sky News.

По его информации, Сикорский заявил, что произошедший инцидент стал "беспрецедентным нападением на НАТО и Европейский союз".

Он добавил, что премьер-министр Польши Дональд Туск распорядился усилить противовоздушную оборону.

Отметим, что заявление Сикорского последовало после того, как Минобороны РФ заявили, что не планировали наносить удар по территории Польши.

В ночь на 10 сентября 2025 года во время масштабной атаки России на западные регионы Украины десятки беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. Польские военные сообщили, что аппараты, представлявшие угрозу, были сбиты, а в приграничных районах обнаружены их обломки, при этом жертв удалось избежать. Премьер-министр Дональд Туск собрал экстренное совещание и проинформировал союзников о случившемся, подчеркнув координацию действий с партнерами по НАТО. На фоне инцидента министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, находившийся с рабочим визитом в Лондоне, прервал поездку и вернулся в Варшаву.

Министерство обороны РФ, в свою очередь, отрицает свою причастность к инциденту.

Также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что по запросу Польши Альянс сегодня провел заседание в соответствии со ст. 4 Устава НАТО, которая предусматривает, что любой член альянса может инициировать консультации с другими союзниками, если, по его мнению, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность страны находятся под угрозой.