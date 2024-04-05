МИД Мексики заявил о предоставлении убежища бывшему вице-президенту Эквадора

Власти Мексики приняли решение предоставить политическое убежище бывшему вице-президенту Эквадора Хорхе Гласу, укрывающемуся на территории мексиканского посольства в Кито.

Власти Мексики приняли решение предоставить политическое убежище бывшему вице-президенту Эквадора Хорхе Гласу, укрывающемуся на территории мексиканского посольства в Кито.

Как передает Report , об этом говорится в распространенном МИД Мексики заявлении.

"После всестороннего анализа полученной информации правительство Мексики приняло решение предоставить политическое убежище Хорхе Давиду Гласу Эспинелю, находящемуся в настоящее время в посольстве Мексики в Кито, о чем будет официально сообщено властям Эквадора", - отмечается в заявлении дипведомства. Мехико также обратится с "просьбой о предоставлении возможности Хорхе Гласу покинуть страну".

"Правительство отвергает увеличение присутствия эквадорских полицейских сил возле посольства Мексики в Кито. Это представляет собой явное преследование нашего посольства и вопиющее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях", - заявили в мексиканском МИД, призвав эквадорские власти "уважать суверенитет, не нарушать право на убежище, соблюдать свои международные обязательства, гарантировать неприкосновенность дипломатических миссий и прекратить политику преследования и запугивания".

В этом же заявлении власти Мексики выразили сожаление относительно принятого накануне решения Эквадора объявить персоной нон грата мексиканского посла в Кито Ракель Серур.

Напомним, что бывший вице-президент Эквадора проходит обвиняемым по делу о коррупции. Глас уже отбывал наказание в тюрьме с 2017 по 2022 год. В декабре прошлого года МИД Мексики сообщил, что Глас запросил убежище в посольстве страны в Кито. После этого власти Эквадора попросили мексиканскую дипмиссию разрешить полицейским арестовать Гласа, на что получили отказ.