​МИД: Малайзия продолжит добиваться правосудия в вопросе крушения Boeing

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ "Малайзия будет твердо добиваться правосудия над виновными в крушении Boeing на востоке Украины ради всех жертв катастрофы".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении министерства иностранных дел страны по итогам голосования в Совете Безопасности ООН о создании международного трибунала.

"Мы будем рассматривать и искать другие возможности и юридические механизмы для того, чтобы совершить правосудие над преступниками", - указывается в сообщении. В МИДе подчеркнули, что были "глубоко разочарованы тем, что действие в направлении правосудия не было принято". Ранее представители малайзийского ведомства указывали, что создание трибунала до завершения криминального расследования причин катастрофы "могло бы снизить по возможности политизорованность ситуации".

Пассажирский самолет Boeing 777-200ER компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала- Лумпур (Малайзия), разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа - граждане 10 государств. Основной версией катастрофы стало попадание ракеты "земля-воздух" или "воздух-воздух". Власти Украины и представители самопровозглашенной "Донецкой народной республики" (ДНР) обвинили в случившемся друг друга. 21 июля Совет Безопасности ООН потребовал провести всестороннее и независимое расследование.