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МИД КНР подтвердил дату виртуальной встречи Си Цзиньпина и Джо Байдена

МИД КНР подтвердил дату виртуальной встречи Си Цзиньпина и Джо Байдена Китайский МИД подтвердил, что с США достигнута договоренность о встрече председателя КНР Си Цзиньпина и президента Джозефа Байдена во вторник по пекинскому времени.
Другие страны
13 ноября 2021 г. 08:56
МИД КНР подтвердил дату виртуальной встречи Си Цзиньпина и Джо Байдена
Си Цзиньпин и Джозеф Байден

Китайский МИД подтвердил, что с США достигнута договоренность о встрече председателя КНР Си Цзиньпина и президента Джозефа Байдена во вторник по пекинскому времени.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс".

"В соответствии с договоренностью Китая и Соединенных Штатов, председатель Си Цзиньпин проведет по видеосвязи встречу с президентом США Джо Байденом утром 16 ноября по пекинскому времени, чтобы обменяться мнениями по китайско-американским отношениям и вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в информации, размещенном на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

Ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что встреча лидеров США и Китая назначена на вечер 15 ноября (по времени Вашингтона). По ее словам, стороны обсудят, как можно "ответственно действовать в ситуации соперничества между США и КНР", а также работу "в тех случаях, когда наши интересы совпадают".

Разница во времени между Пекином и Вашингтоном составляет 13 часов.

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Версия на азербайджанском языке Çin XİN Si Szinpin və Cozef Baydenin virtual görüşünün tarixini təsdiqləyib

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