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    МИД Китая назвал мелкой провокацией разговор Трампа с президентом Тайваня

    Ван И: Надеюсь, что этот разговор не изменит давнишнюю политику Единого Китая со стороны правительства США

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Китая Ван И после телефонного разговора избранного президента США Дональда Трампа и президента Тайваня Цай Инвэнь выразил надежду на то, что отношения Пекина и Вашингтона не пострадают.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, Ван И выразил надежду, что этот разговор не изменит давнишнюю политику "Единого Китая" со стороны правительства Соединенных Штатов.

    Кроме того, министр назвал разговор Трампа и Инвэнь мелкой провокацией.

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