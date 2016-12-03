МИД Китая назвал мелкой провокацией разговор Трампа с президентом Тайваня

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Китая Ван И после телефонного разговора избранного президента США Дональда Трампа и президента Тайваня Цай Инвэнь выразил надежду на то, что отношения Пекина и Вашингтона не пострадают.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, Ван И выразил надежду, что этот разговор не изменит давнишнюю политику "Единого Китая" со стороны правительства Соединенных Штатов.

Кроме того, министр назвал разговор Трампа и Инвэнь мелкой провокацией.