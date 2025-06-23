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МИД: Казахстан эвакуировал из Ирана и Израиля около 300 своих граждан - ЭКСКЛЮЗИВ

МИД: Казахстан эвакуировал из Ирана и Израиля около 300 своих граждан - ЭКСКЛЮЗИВ Казахстан в общей сложности к настоящему времени эвакуировал из Ирана 230 своих граждан, из Израиля - 66.
Другие страны
23 июня 2025 г. 14:58
МИД: Казахстан эвакуировал из Ирана и Израиля около 300 своих граждан - ЭКСКЛЮЗИВ

Казахстан в общей сложности к настоящему времени эвакуировал из Ирана 230 своих граждан, из Израиля - 66.

Об этом казахстанскому бюро Report заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"Эвакуация проходила в сложных условиях. Из Ирана мы вывезли 230 человек, из Израиля- 66", - отметил Смадияров.

По его словам, из Израиля казахстанцев вывозили автобусами до границы с Египтом, где их встречали казахстанские дипломаты, работающие в Каире.

Эвакуация казахстанцев из Ирана была сложнее, так как осуществлялась через территорию трех стран: Азербайджана, Туркменистана и Армении.

"Людей для начала наши дипломаты собирали с разных уголков Ирана. Везли, в основном, ночью. Бывало путь занимал по 16-17 часов по горному серпантину. Границы были закрыты. Пришлось приложить немало усилий, чтобы иранские пограничники ночью выпустили людей, а азербайджанские или туркменские пограничники приняли их", - рассказал Айбек Смадияров.

Официальный представитель МИД вновь поблагодарил иранскую, азербайджанскую и туркменскую стороны за содействие в осуществлении этой масштабной операции. "Казахстанцы, которые смогли вернуться на родину и сейчас они в безопасности", - добавил он.

Айбек Смадияров подчеркнул, что в Иране остаются еще 50 казахстанцев, которые с основном являются дипломатами и останутся в стране для того, чтобы помочь соотечественникам вернуться на родину.

"В Израиле остаются еще 170 человек казахстанцев. Если они захотят покинуть Израиль, им следует обратиться к казахстанским дипломатам", - подчеркнул Смадияров.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan İran və İsraildən təxminən 300 vətəndaşını təxliyə edib - EKSKLÜZİV

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