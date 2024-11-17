МИД Израиля потребовал скорректировать проект итоговой резолюции саммита G20

Глава МИД Израиля Гидеон Саар назвал несбалансированным и предвзятым проект итоговой резолюции встречи Группы двадцати (G20) на высшем уровне.

Глава МИД Израиля Гидеон Саар назвал несбалансированным и предвзятым проект итоговой резолюции встречи Группы двадцати (G20) на высшем уровне.

Как передает Report, его заявление распространила пресс-служба ведомства.

"В преддверии встречи лидеров стран "двадцатки" на этой неделе в Рио-де-Жанейро я провел серию телефонных разговоров с министрами иностранных дел государств - участников форума с учетом полученной информации о проекте итоговой резолюции, который является несбалансированным и предвзятым по отношению к Израилю. В беседах с коллегами я сказал, что в итоговое заявление по поводу войны в нашем регионе уместно включить признание права Израиля на самооборону, требование освобождения всех похищенных, удерживаемых убийцами из ХАМАС более 400 дней в ужасающих условиях, а также осуждение ХАМАС и "Хезболлах", - сообщил министр.

По версии Саара, "любое итоговое заявление, не включающее вышеперечисленные элементы, нанесет ущерб миру и безопасности и побудит Иран и его пособников продолжать дестабилизировать Ближний Восток".

Напомним, что саммит G20 пройдет 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро на юго-востоке Бразилии. Председателем встречи выступит президент южноамериканской республики Луис Инасиу Лула да Силва.