МИД Италии: При восхождении на пик Панбари в Непале погибли два альпиниста

При восхождении на пик Панбари в Непале погибли два итальянских альпиниста. Как передает Report, об этом сообщают итальянские СМИ со ссылкой на заявление МИД Италии. "С пятницы, 31 октября, потеряна связь с двумя итальянскими альпинистами, Алессандро Капуто и Стефано Фарронато, которые совершали восхождение на пик Панбари в Непале. Местные власти подтвердили их гибель сегодня утром", - говорится в сообщении. Отмечается, что альпинисты попали под сильный снегопад на уровне 5 тыс. метров. Высота пика составляет 6 887 метров.