МИД Италии: При восхождении на пик Панбари в Непале погибли два альпиниста
Другие страны
- 04 ноября, 2025
- 11:40
При восхождении на пик Панбари в Непале погибли два итальянских альпиниста. Как передает Report, об этом сообщают итальянские СМИ со ссылкой на заявление МИД Италии. "С пятницы, 31 октября, потеряна связь с двумя итальянскими альпинистами, Алессандро Капуто и Стефано Фарронато, которые совершали восхождение на пик Панбари в Непале. Местные власти подтвердили их гибель сегодня утром", - говорится в сообщении. Отмечается, что альпинисты попали под сильный снегопад на уровне 5 тыс. метров. Высота пика составляет 6 887 метров.
Последние новости
12:37
Сахиль Бабаев: Основной рост налоговых поступлений обеспечен ненефтяным секторомФинансы
12:31
Министр финансов анонсировал меры по оптимизации налоговой нагрузки на бизнесФинансы
12:30
Микаил Джаббаров: Среднегодовой рост ВВП в 2022-2025 годах составит 3,3%Финансы
12:25
В Иране вспыхнул сильный пожар на НПЗВ регионе
12:24
В Азербайджане задержан организатор фальшивых языковых онлайн-курсовПроисшествия
12:22
Пролет пилотажной группы над Римом отменили после обрушения башни КонтиДругие страны
12:21
Сахиль Бабаев: Азербайджан входит в топ-20 стран с низким уровнем госдолга к ВВПФинансы
12:14
В Азербайджане в 2026 году пройдет чемпионат Европы по каратеИндивидуальные
12:13