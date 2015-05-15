МИД Ирана: Заключение итогового соглашения по ИЯП весьма вероятно

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал весьма вероятной возможность заключения окончательного соглашения по иранской ядерной программе. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом министр заявил в пятницу в интервью немецкому журналу Spiegel.

"Соглашение весьма вероятно, при условии что наши партнеры по переговорам настроены серьезно", - заявил Зариф.

Зариф также подверг критике позицию Саудовской Аравии, которая позволяет себе "многочисленные оскорбительные комментарии".

"Некоторые люди в регионе откровенно демонстрируют панику", - добавил министр. "Мы не хотим доминировать в регионе, мы удовлетворены нашей величиной и расположением", - отметил Зариф.