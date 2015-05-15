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    МИД Ирана: Заключение итогового соглашения по ИЯП весьма вероятно

    Мы не хотим доминировать в регионе, мы удовлетворены нашей величиной и расположением

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал весьма вероятной возможность заключения окончательного соглашения по иранской ядерной программе. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом министр заявил в пятницу в интервью немецкому журналу Spiegel.

    "Соглашение весьма вероятно, при условии что наши партнеры по переговорам настроены серьезно", - заявил Зариф.

    Зариф также подверг критике позицию Саудовской Аравии, которая позволяет себе "многочисленные оскорбительные комментарии". 

    "Некоторые люди в регионе откровенно демонстрируют панику", - добавил министр. "Мы не хотим доминировать в регионе, мы удовлетворены нашей величиной и расположением", - отметил Зариф.

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