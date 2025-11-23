Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    МИД Ирана: Мы не нуждаемся в посредниках для взаимодействия с МАГАТЭ

    Другие страны
    • 23 ноября, 2025
    • 14:48
    МИД Ирана: Мы не нуждаемся в посредниках для взаимодействия с МАГАТЭ

    Иран напрямую доводит до МАГАТЭ свои позиции и не нуждается в посредниках.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Mehr, об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

    "Тегеран не нуждается в посредниках в рамках своих отношений с агентством", - сказал он.

    Отвечая на вопрос о взаимодействии Ирана с МАГАТЭ и усилиях по посредничеству со стороны некоторых стран, включая Египет, Багаи отметил: "Наш представитель в Вене активно работает. Мы являемся членами агентства, публично излагаем свои позиции и напрямую доводим их в ходе обсуждений".

    Напомним, что 20 ноября Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, призывающую Тегеран расширить сотрудничество с агентством и предоставить информацию о своих запасах обогащенного урана. Резолюцию внесли Франция, Великобритания, Германия и США. В тот же день глава иранского МИД Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран официально расторг достигнутое в Каире в сентябре соглашение об условиях возобновления деятельности экспертов МАГАТЭ в Иране.

    Иран МАГАТЭ ядерная программа
    İran XİN: AEBA ilə qarşılıqlı əlaqədə olmaq üçün vasitəçilərə ehtiyacımız yoxdur

    Последние новости

    16:06

    Эрдоган анонсировал телефонный разговор с Путиным 24 ноября

    В регионе
    15:48

    Ермак: Украина приступила к переговорам по мирному плану в Женеве

    Другие страны
    15:43

    Завтра на ряде дорог Азербайджана снизится дальность видимости

    Экология
    15:35

    ГЭЦ Азербайджана провел первый этап экзамена для желающих получить сертификат бухгалтера

    Другие
    15:26
    Фото

    Эрдоган и Макрон обсудили пути завершения российско-украинской войны

    В регионе
    15:18
    Фото

    В Баку и Нахчыване проведен экзамен для желающих получить степень доктора философии

    Наука и образование
    15:03

    Euronews: Азербайджан углубляет сотрудничество с организацией D-8

    Медиа
    14:48

    МИД Ирана: Мы не нуждаемся в посредниках для взаимодействия с МАГАТЭ

    Другие страны
    14:32

    Двое гонщиков "Формулы-1" дисквалифицированы за технические нарушения

    Формула 1
    Лента новостей