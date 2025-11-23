МИД Ирана: Мы не нуждаемся в посредниках для взаимодействия с МАГАТЭ

Иран напрямую доводит до МАГАТЭ свои позиции и не нуждается в посредниках.

Как передает Report со ссылкой на агентство Mehr, об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

"Тегеран не нуждается в посредниках в рамках своих отношений с агентством", - сказал он.

Отвечая на вопрос о взаимодействии Ирана с МАГАТЭ и усилиях по посредничеству со стороны некоторых стран, включая Египет, Багаи отметил: "Наш представитель в Вене активно работает. Мы являемся членами агентства, публично излагаем свои позиции и напрямую доводим их в ходе обсуждений".

Напомним, что 20 ноября Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, призывающую Тегеран расширить сотрудничество с агентством и предоставить информацию о своих запасах обогащенного урана. Резолюцию внесли Франция, Великобритания, Германия и США. В тот же день глава иранского МИД Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран официально расторг достигнутое в Каире в сентябре соглашение об условиях возобновления деятельности экспертов МАГАТЭ в Иране.