МИД ФРГ вызвал посла России в связи с инцидентом с БПЛА в Польше

МИД Германии вызвал посла России в ФРГ Сергея Нечаева в связи с инцидентом со вторжением российских БПЛА в воздушное пространство Польши.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД ФРГ в соцсети X.

"Отправляя российские дроны в воздушное пространство НАТО, президент России Владимир Путин действует опасным и неприемлемым образом. В связи с этим посол России был сегодня вызван в Министерство иностранных дел ФРГ. НАТО едино в защите территории нашего Альянса и нашей безопасности", - отмечается в сообщении МИД Германии.

В ночь на 10 сентября 2025 года во время масштабной атаки России на западные регионы Украины десятки российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. Польские военные сообщили, что аппараты, представлявшие угрозу, были сбиты, а в приграничных районах обнаружены их обломки, при этом жертв удалось избежать. Премьер-министр Дональд Туск собрал экстренное совещание и проинформировал союзников о случившемся, подчеркнув координацию действий с партнерами по НАТО.

Министерство обороны РФ, в свою очередь, отрицает свою причастность к инциденту.