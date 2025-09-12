Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение

    МИД ФРГ вызвал посла России в связи с инцидентом с БПЛА в Польше

    Другие страны
    • 12 сентября, 2025
    • 16:09
    МИД ФРГ вызвал посла России в связи с инцидентом с БПЛА в Польше

    МИД Германии вызвал посла России в ФРГ Сергея Нечаева в связи с инцидентом со вторжением российских БПЛА в воздушное пространство Польши.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД ФРГ в соцсети X.

    "Отправляя российские дроны в воздушное пространство НАТО,  президент России Владимир Путин действует опасным и неприемлемым образом. В связи с этим посол России был сегодня вызван в Министерство иностранных дел ФРГ. НАТО едино в защите территории нашего Альянса и нашей безопасности", - отмечается в сообщении МИД Германии.

    В ночь на 10 сентября 2025 года во время масштабной атаки России на западные регионы Украины десятки российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. Польские военные сообщили, что аппараты, представлявшие угрозу, были сбиты, а в приграничных районах обнаружены их обломки, при этом жертв удалось избежать. Премьер-министр Дональд Туск собрал экстренное совещание и проинформировал союзников о случившемся, подчеркнув координацию действий с партнерами по НАТО. 

    Министерство обороны РФ, в свою очередь, отрицает свою причастность к инциденту.

    ФРГ Россия российско-украинская война Польша БПЛА

    Последние новости

    17:17

    Григорян обсудил в Берлине Вашингтонские договоренности с Азербайджаном

    В регионе
    17:16

    Премьер Венгрии находится с визитом в Катаре

    В мире
    17:06

    CNN: Подозреваемый в убийстве Кирка признался обо всем своему отцу

    Другие страны
    17:04

    Глава ассоциации: Для производства 1 литра бутилированной продукции уходит больше воды

    Промышленность
    16:54

    Глава МИД Армении представил НАТО видение стабильности на Южном Кавказе - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    16:53

    Баку приглашает корейские компании инвестировать в ВИЭ-проекты

    Внешняя политика
    16:53

    Трамп: Мое терпение в отношении России по Украине быстро иссякает

    Другие страны
    16:45

    В бакинских школах в новом учебном году будут учиться 505 766 школьников

    Наука и образование
    16:43

    МИД Финляндии вызвал посла РФ в связи с инцидентом с БПЛА в Польше

    Другие страны
    Лента новостей