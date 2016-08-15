МИД ФРГ: Вопрос об отмене санкций в отношении России связан с урегулированием на востоке Украины

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Вопрос об отмене санкций в отношении России связан с урегулированием на востоке Украины, говорить об облегчении санкций с завтрашнего дня не приходится.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД Германии Савсан Чебли.

"Если будет ощутимый прогресс, тогда мы должны будем думать о вопросе относительно санкций. Если мы рассмотрим актуальное положение вещей в восточной Украине, то мы окажемся далеко от того, чтобы говорить об ощутимом прогрессе", - сказала С.Чебли.