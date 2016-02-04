МИД ФРГ: Наступление армии САР у Алеппо осложняет переговоры в Женеве

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Наступление сирийской армии возле Алеппо и отсутствие гуманитарных коридоров крайне осложняют ход переговоров в Женеве, заявил глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на полях переговоров в Эр-Рияде в среду, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В последние дни становится все очевиднее, как сильно осложнены женевские переговоры в связи с военным наступлением сирийской армии при Алеппо и отсутствием готовности у режима (президента Сирии Башара) Асада в самом деле обеспечить гуманитарный доступ к оккупированным городам и деревням", — сказал Штайнмайер, его цитирует в специальной рассылке МИД ФРГ.

"Тем не менее, не существует альтернативы венскому процессу и женевским переговорам для политического решения. Поэтому государства венского процесса будут прилагать все усилия для работы над рамочными условиями, которые наряду с продолжением женевских переговоров обеспечивают конкретный прогресс", — добавил министр.

По словам Штайнмайера, следующее обсуждение ситуации с участием региональных участников состоится на полях Мюнхенской конференции безопасности на следующей неделе.