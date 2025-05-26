МИД Финляндии вручил ноту послу РФ

Посол России в Финляндии Павел Кузнецов в понедельник был приглашен в министерство иностранных дел, где ему вручили ноту в связи с нарушением воздушного пространства двумя российскими военными самолетами.

Посол России в Финляндии Павел Кузнецов в понедельник был приглашен в министерство иностранных дел, где ему вручили ноту в связи с нарушением воздушного пространства двумя российскими военными самолетами.

Как передает Report со ссылкой на телекомпанию Yle, об этом сообщает МИД Финляндии.

"Послу сообщили, что Финляндия серьезно относится к предполагаемому территориальному нарушению, и попросили прояснить этот вопрос. Послу была вручена нота по этому вопросу", - сообщил МИД.

23 мая министерство обороны Финляндии заявило о нарушении воздушного пространства страны двумя российскими военными самолетами у побережья Порвоо. Пограничная служба страны расследует инцидент и предоставит более подробную информацию по этому вопросу по мере продвижения расследования.