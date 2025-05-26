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МИД Финляндии вручил ноту послу РФ

МИД Финляндии вручил ноту послу РФ Посол России в Финляндии Павел Кузнецов в понедельник был приглашен в министерство иностранных дел, где ему вручили ноту в связи с нарушением воздушного пространства двумя российскими военными самолетами.
Другие страны
26 мая 2025 г. 16:20
МИД Финляндии вручил ноту послу РФ

Посол России в Финляндии Павел Кузнецов в понедельник был приглашен в министерство иностранных дел, где ему вручили ноту в связи с нарушением воздушного пространства двумя российскими военными самолетами.

Как передает Report со ссылкой на телекомпанию Yle, об этом сообщает МИД Финляндии.

"Послу сообщили, что Финляндия серьезно относится к предполагаемому территориальному нарушению, и попросили прояснить этот вопрос. Послу была вручена нота по этому вопросу", - сообщил МИД.

23 мая министерство обороны Финляндии заявило о нарушении воздушного пространства страны двумя российскими военными самолетами у побережья Порвоо. Пограничная служба страны расследует инцидент и предоставит более подробную информацию по этому вопросу по мере продвижения расследования.

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Версия на английском языке Finland summons Russian ambassador over suspected airspace violation
Версия на азербайджанском языке Finlandiya XİN Rusiya səfirinə nota təqdim edib

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