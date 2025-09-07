МИД: Дания не готова признать Государство Палестина

Дания не готова признать Палестину как независимое государство.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД страны Ларс Лёкке Расмуссен на пресс-конференции в Иерусалиме с израильским коллегой Гидеоном Сааром.

Саар в свою очередь заявил, что лично попросил датские власти об этом.

При этом Расмуссен отметил: "Израиль должен прекратить военное наступление в секторе Газа. Копенгаген обеспокоен поселенческой экспансией на Западном берегу".