МИД: Дания не готова признать Государство Палестина
Другие страны
- 07 сентября, 2025
- 15:17
Дания не готова признать Палестину как независимое государство.
Как передает Report, об этом заявил глава МИД страны Ларс Лёкке Расмуссен на пресс-конференции в Иерусалиме с израильским коллегой Гидеоном Сааром.
Саар в свою очередь заявил, что лично попросил датские власти об этом.
При этом Расмуссен отметил: "Израиль должен прекратить военное наступление в секторе Газа. Копенгаген обеспокоен поселенческой экспансией на Западном берегу".
Последние новости
16:39
Стала известна причина обрушения дома в Гяндже - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
16:38
В Джалилабаде построят новые здания для трех школНаука и образование
16:28
Состояние троих пострадавших накануне в ДТП в Газахе остается тяжелымПроисшествия
16:01
Южная Корея договорилась с США об освобождении задержанных рабочихДругие страны
15:50
Видео
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзорАрмия
15:42
Зеленский сообщил о 4 погибших и более 40 раненых при российских обстрелах УкраиныДругие
15:24
IDEA освободила черного грифа, занесенного в "Красную книгу"Экология
15:17
МИД: Дания не готова признать Государство ПалестинаДругие страны
15:06