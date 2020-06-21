​Международная коалиция разгромила лагеря ИГИЛ

Возглавляемая США коалиция при содействии правительства Ирака ликвидировала в результате авиаудара три расположенных на территории Ирака лагеря боевиков террористической группировки "Исламское государство".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в заявлении штаба операции "Непоколебимая решимость", которую возглавляемая Соединенными Штатами группа стран проводит в Ираке и Сирии.

"По согласованию с правительством Ирака самолет коалиции уничтожил три лагеря ИГ в Вади Аш-Шай в Ираке", - заявили в штабе. Уточняется, что каждый авиаудар по позициям ИГ совершается только при соответствующем запросе со стороны иракского правительства.