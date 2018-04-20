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    Между лидерами КНДР и Южной Кореи установили прямую линию связи

    Данный шаг был сделан в преддверии намеченной на 27 апреля встречи

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ КНДР и Южная Корея установили прямую телефонную линию экстренной связи между лидерами двух корейских государств, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Местные СМИ отмечают, что это сделано в преддверии намеченной на 27 апреля встречи в демилитаризованной зоне между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном.

    Теперь они смогут в любое время напрямую связаться друг с другом по телефону.

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