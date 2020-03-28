​Метро в Ухане возобновило работу после двухмесячного карантина

Метрополитен в городе Ухане в субботу возобновил работу спустя два месяца временной приостановки из-за эпидемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета "Жэньминь Жибао".

Из-за вспышки заболевания, вызываемого COVID-19, Ухань с 23 января находился на карантине: транспортное сообщение с городом было приостановлено, местным жителям запрещено покидать населенный пункт. Городской общественный транспорт также временно приостановил свою работу.

Как пишет "Жэньминь жибао", в субботу в 05:25 по местному времени (01:25 бакинское время) поезд вышел из депо и проследовал по второй линии уханьского метрополитена.

По данным газеты, в настоящее время восстановлена работа 184 станций, на которых установлено порядка 200 тепловизоров для измерения температуры тела пассажиров. Для контроля количества людей в вагонах на сиденьях размещены специальные наклейки желтого цвета с надписью "сидеть через одного": таким образом, в ряду из шести мест могут сесть лишь трое пассажиров. Как отмечается, в каждом поезде будет находиться контроллер, который будет отслеживать выполнение новых правил, а также следить за тем, чтобы пассажиры не снимали масок во время поездки.