Меркель: Структуры ВОЗ должны быть эффективными для быстрого реагирования на кризисы

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Структуры Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) должны быть более эффективными для своевременного реагирования на возникающие кризисы. Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в понедельник канцлер Германии Ангела Меркель в Женеве на открытии 68-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

"Мы должны были гораздо раньше отреагировать на вспышку болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ) в Западной Африке", - отметила Меркель.

"Я уверена, что если мы будем действовать быстрее и иметь ясные руководящие структуры на местах, мы в следующий раз будем лучше подготовлены к борьбе с такими кризисами, как Эбола", - добавила она.

Канцлер подчеркнула, что "ВОЗ является единственной международной организацией, имеющей универсальную политическую легитимность в вопросах глобального здравоохранения". "Вот почему так важно сделать ее структуры более эффективными", - указала Меркель.